Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

В следующем посте она обстоятельно рассказала, как заболела, и описала симптомы.

«Головная боль, слабость… а, аппетита нет. Вообще нет аппетита. И мне даже очень сложно заставлять себя пить», — поделилась с подписчиками Кудрявцева. Других симптомов у нее нет, но говорить, что она отлично себя чувствует, телеведущая не стала, чтобы не сглазить и не слечь. Ее поклонники в комментариях расстроились после новости о коронавирусе и пожелали скорейшего выздоровления.

В конце декабря Кудрявцева обратилась к своим подписчикам с просьбой поделиться советами по лечению дочери Маши. Она пожаловалась, что у девочки температура 38,5.