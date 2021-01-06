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    06 января 2021, 15:34

    Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

    Андрей Иванов

    Медики выявили у телеведущей Леры Кудрявцевой COVID-19. Она поделилась с подписчиками в Instagram результатами анализов.

    В следующем посте она обстоятельно рассказала, как заболела, и описала симптомы.

    «Головная боль, слабость… а, аппетита нет. Вообще нет аппетита. И мне даже очень сложно заставлять себя пить», — поделилась с подписчиками Кудрявцева. Других симптомов у нее нет, но говорить, что она отлично себя чувствует, телеведущая не стала, чтобы не сглазить и не слечь. Ее поклонники в комментариях расстроились после новости о коронавирусе и пожелали скорейшего выздоровления.

    В конце декабря Кудрявцева обратилась к своим подписчикам с просьбой поделиться советами по лечению дочери Маши. Она пожаловалась, что у девочки температура 38,5.