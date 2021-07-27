Грудные дети стали чаще заражаться «дельта»-штаммом коронавируса

Грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться «дельта»-штаммом коронавируса. Об этом в эфире «Вести FM» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Дети все чаще заражаются коронавирусом. И на фоне распространения более заразного штамма «дельта», который впервые выявили в Индии, этот вариант вируса стали в 26 раз чаще обнаруживать у грудных детей, сообщил специалист.

Врач также предупредил об опасности осеннего роста заболеваемости ковидом в России. Тимаков объяснил, что к тому моменту многие жители страны вернутся из отпусков и выйдут на работу.

По словам инфекциониста, более половины россиян все еще не хотят вакцинироваться. Однако речь идет не об антипрививочниках, поскольку их доля в стране не превышает 5%, считает Тимаков. Проблема в том, что многие люди все еще сомневаются и не понимают важность вакцинации.

Вирусолог Сергей Нетесов ранее объяснил, почему детей тоже нужно вакцинировать от коронавируса. Он отметил, что хотя многие дети легко переносят инфекцию, они могут заражать остальных людей.