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    26 июля 2021, 17:15

    Вирусолог объяснил, зачем вакцинировать детей от коронавируса

    Полина Гребенщикова

    Опросы показывают, что большинство россиян не хотят вакцинировать детей от коронавируса. Вирусолог Сергей Нетесов рассказал Общественной службе новостей, почему делать это все-таки нужно.

    Вирусолог объяснил, зачем вакцинировать детей от коронавируса

    Медик пояснил: несмотря на то, что дети легче переносят болезнь, они могут заражать других, тем самым распространяя вирус и продлевая пандемию.

    «Известно, что дети инфицируются вирусом, болеют легко, но при этом широко распространяют инфекцию. Таких случаев множество. Часть детей, особенно с хроническими заболеваниями, болеют тяжело. Поэтому необходимость проведения испытаний на использование вакцин для детей есть, нужно использовать ее», — сказал специалист.

    При этом опросы показали, что почти 70% россиян не готовы вакцинировать своих детей. По мнению Нетесова, такая статистика складывается из-за неосведомленности людей. Необходимо больше рассказывать о вакцине, о том, как она работает, а также делать все испытания максимально прозрачными. Тогда люди начнут доверять вакцине больше.

    «Надо сказать, что этот барьер нельзя преодолевать насильственным образом и приказом. На сайте вакцины „Спутник V“ представлено мало информации, это начали исправлять. Нужно показывать, как устроена вакцина, сколько есть осложнений. Что касается причин серьезных осложнений, их нужно разбирать публично, профессионально и детально. Что касается вакцинации детей, клинические испытания нужно завершать открытым образом, чтобы показать, что они реально меняют ситуацию с коронавирусом», — заключил Нетесов.