Вирусолог объяснил, зачем вакцинировать детей от коронавируса

Опросы показывают, что большинство россиян не хотят вакцинировать детей от коронавируса. Вирусолог Сергей Нетесов рассказал Общественной службе новостей, почему делать это все-таки нужно.

Медик пояснил: несмотря на то, что дети легче переносят болезнь, они могут заражать других, тем самым распространяя вирус и продлевая пандемию.

«Известно, что дети инфицируются вирусом, болеют легко, но при этом широко распространяют инфекцию. Таких случаев множество. Часть детей, особенно с хроническими заболеваниями, болеют тяжело. Поэтому необходимость проведения испытаний на использование вакцин для детей есть, нужно использовать ее», — сказал специалист.

При этом опросы показали, что почти 70% россиян не готовы вакцинировать своих детей. По мнению Нетесова, такая статистика складывается из-за неосведомленности людей. Необходимо больше рассказывать о вакцине, о том, как она работает, а также делать все испытания максимально прозрачными. Тогда люди начнут доверять вакцине больше.

«Надо сказать, что этот барьер нельзя преодолевать насильственным образом и приказом. На сайте вакцины „Спутник V“ представлено мало информации, это начали исправлять. Нужно показывать, как устроена вакцина, сколько есть осложнений. Что касается причин серьезных осложнений, их нужно разбирать публично, профессионально и детально. Что касается вакцинации детей, клинические испытания нужно завершать открытым образом, чтобы показать, что они реально меняют ситуацию с коронавирусом», — заключил Нетесов.