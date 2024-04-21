Эксклюзив 21 апреля 2024, 21:14 Грязь не поможет. Россиянам рекомендовали разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии Аллерголог Шабалина: грязь от аллергии не поможет, иммунитет нужно тренировать Freepik

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Ученые напророчили, что к середине века половина населения планеты будет страдать от аллергии. Тенденция такая есть, но насколько реальна цифра 50% и как это затронет Россию, в стриме «360» с Анастасией Букреевой рассказала заведующая отделением частной клиники, врач иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина.

Эксперт согласилась, что рост числа аллергиков имеется, но вряд ли та цифра достигнет 50% всего населения планеты.

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«Все-таки больше достоверный процент популяции это где-то 30-40%. Думаю, вряд ли больше 40% аллергиков будет. Хотя тенденция к некоторому росту, конечно, есть», — отметила собеседница телеканала.

Шабалина рассказала о теории возникновения патологических реакций организма, согласно которой совет ученых «валяться в грязи» для избежания аллергии не выглядит таким уж необычным.

«Это так называемая гигиеническая теория, что современный человек, рождаясь, уже попадает в достаточно чистые условия», — пояснила врач.

РИА «Новости»

Раньше ребенок рождался в хлеву, рядом с животными и сразу контактировал с различными микроорганизмами и аллергенами, а также грязью в прямом смысле слова. Современный человек лишен этой натуральной среды, поэтому его иммунитет стал слишком чувствительным, объяснила теорию Шабалина. Однако «валяние в грязи» не поможет избавиться от аллергии или предотвратить ее появление, считает эксперт.

«Нужно разумно и в маленьких дозах тренировать иммунитет, а не сразу давать ему большую нагрузку, добившись срыва иммунной системы. Подход должен быть очень разумным», — подытожила Шабалина.

Врачи считают, что жители сельской местности меньше страдают от аллергии на пыльцу. Горожанам приходится сложнее, так как пыльца в мегаполисе способна менять свои свойства из-за загрязнения воздуха.