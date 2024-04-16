Здоровье 16 апреля 2024, 11:04 Врач Болибок: у жителей сельской местности реже возникает аллергия на пыльцу

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Аллергическая реакция на пыльцу растений может возникать по разным причинам. При этом сельские жители страдают поллинозом реже, чем городские, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, городская пыльца способна менять свои свойства из-за загрязнения воздуха. Так, в мегаполисах идет взаимодействие вещества с автомобильными выхлопами, с промышленными или аварийными выбросами. Данное сочетание становится более сильным раздражителем для иммунной системы.

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Кроме того, поллиноз может спровоцировать перекрестную аллергию на яблоки, абрикосы, малину, подсолнечное масло, семечки, халву, отметил Болибок.