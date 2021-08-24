Россиян призвали привиться от гриппа ранней осенью

В Роспотребнадзоре сообщили о начале поставок вакцин против гриппа. Прививочную кампанию могут начать уже в сентябре. В рекомендованном ВОЗ составе препарата изменились два штамма вируса A. Раньше они в популяции не циркулировали.

Оптимальным сроком для вакцинации от гриппа специалисты назвали сентябрь–ноябрь. В этот период еще нет сезонной циркуляции вируса, уточнила газета «Известия».

«В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», — отметили в Роспотребнадзоре.

Прививаться в начале осени лучше, поскольку для выработки иммунитета требуется определенное время. Вакцинировать рекомендовали минимум 60% от численности населения субъекта России и не менее 75% от численности лиц, которых относят к группам риска.

Делать прививку от гриппа в первую очередь необходимо восприимчивым к инфекции людям. В первую очередь, детям и лицам, живущим в организованных коллективах.

Между уколами от гриппа и коронавируса нужно соблюсти временной интервал не меньше месяца. Одновременно заразиться обеими инфекциями сложно. Тем не менее доказано, что с защитой от гриппа человек легче переносит COVID-19.