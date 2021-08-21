Россия оказалась под угрозой резкого роста заболеваемости гриппом

Этой осенью Россию ждет серьезный подъем заболеваемости гриппом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, в прошлом году грипп на фоне пандемии коронавируса оказался на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по ограничениям, работал масочный режим. Это помогало профилактировать грипп, пояснил он в комментарии ТАСС.

Онищенко обратил внимание на стартовавшую кампанию по вакцинации от гриппа. В первую очередь, по его мнению, нужно сделать прививки от гриппа школьникам, людям, переболевшим ковидом, и тем, кто привился от коронавируса.

«Это где-то у нас набирается порядка 25-30 миллионов человек, вот их надо сейчас вакцинировать от гриппа», — отметил он.

Параллельно, по его мнению, нужно продолжать вакцинацию от коронавируса. Особенно это важно для старшего поколения, заключил депутат.

О том, что человек, болеющий гриппом, может заразиться и коронавирусом, ранее предупредил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По словам специалиста, это маловероятно, потому что вирусы интерферируют друг с другом. Однако при ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к COVID-19, рассказал он в беседе с Ura.ru. При этом Чумаков уточнил, что ковид, напротив, навряд ли присоединится к гриппу.