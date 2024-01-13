Здоровье 13 января 2024, 12:52 Грипп — это серьезно. Врач назвал простую меру защиты детей от опасной инфекции Врач Дмитриев предупредил об осложнениях из-за гриппа у детей Freepik

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Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать — она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».

По его словам, дети находятся в зоне риска в период распространения гриппа. Инфекция настолько опасна для растущего организма из-за незрелости иммунной системы. У детей из-за гриппа чаще развиваются такие осложнения, как синуситы, отиты и пневмония.

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«Быстрое развитие таких тяжелых состояний также связано с несовершенством иммунной системы», — отметил врач.

Дмитриев назвал простую меру защиты от заражения гриппом. Перед началом зимнего сезона детей нужно вакцинировать. Не менее важно сбалансированное питание, качественный сон и умеренные физические нагрузки. Все эти факторы помогут укрепить иммунитет ребенка. При первых признаках гриппа и ОРВИ следует сразу же обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили о вспышке неизвестного вируса, который вызывает высокую температуру и странные сны. Для нормализации состояния врачи рекомендуют обильное питье, жаропонижающие средства и правильное питание.