Общество 10 января 2024, 12:40 Вызывающий странные сны вирус появился в России «Известия»: в РФ появился вирус, вызывающий странные сны и высокую температуру Freepik

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В России зафиксировали вспышку неизвестного вируса, который вызывает высокую температуру и странные сны, сообщили «Известия». По словам врачей, заражаемость респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 30%.

У большинства заболевших наблюдаются симптомы, похожие на тяжелую форму простуды, однако к стандартным ознобу и першению в горле подключаются резкое повышение температуры, насморк, ломота и лихорадочные сны. Более тревожные симптомы можно заметить уже на следующий день после появления привычных.

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Отмечается, что для избавления от лихорадочных снов следует снизить температуру жаропонижающими и обильным питьем, а правильное питание улучшит общее состояние больного.

Ранее российские специалисты сообщили о появлении тридемии — одновременном распространении трех вирусов. Это грипп, ОРВИ и коронавирус.