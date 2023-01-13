Здоровье 13 января 2023, 09:10 Грипп B пришел на смену свиному в России Глава Роспотребнадзора заявила о приходе в Россию гриппа B freepik

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Заболеваемость гриппом растет в России. Однако свиной A (H1N1) гриппп уступает мест гриппу группы B. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, каждый день число заболевших гриппом увеличивается. Однако рост количества случаев некритичный. Глава Роспотребнадзора предположила, что сейчас за медпомощью стали обращаться те люди, которые сначала лечились сами дома.

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«Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A (H1N1) пандемическому 2009 года (свиному гриппу — прим. ред.) приходит вирус гриппа B», — сказала она.

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Попова добавила, что приход гриппа B свидетельствует о начале небольшой новой волны заболевания. Течение болезни при этом виде гриппа проходит нелегко, возможны осложнения в виде пневмонии и бронхита.

Для защиты от этого вируса следует держать руки, гаджеты и поверхности в абсолютной чистоте, а органы дыхания защищать. Накануне Роспотребнадзор сообщил о регистрации в России первого случая заражения «кракеном» — субвариантом штамма коронавируса «омикрон».