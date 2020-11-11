Инфекционист усомнился в лечении коронавирусной инфекции грибом чагой

Он отметил, что не исключает народную медицину, но при этом сам он профессиональный инфекционист, а не знахарь, не ведьмак и не Баба-яга.

«Я понимаю, что все имеет право на жизнь и это, наверное, тоже, но то, что съесть кусок гриба чаги и выздороветь от коронавируса — в это я никогда не поверю», — заявил он. По его словам, возможно, что гриб можно использовать, как компонент некоторого сбора. Для сравнения он привел женьшень, который используют не в чистом виде, а с другими травами.

О полезных действиях водного экстракта чаги на коронавирус заявили новосибирские ученые из центра «Вектор». Проведенные эксперименты показали, что полученный концентрат блокирует развитие возбудителя в организме.

Специалисты объяснили это большим количество биологически активных компонентов, которые образовались при взаимодействии гриба и дерева, на котором он рос.

В «Векторе» не исключили, что чагу можно использовать для создания препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.