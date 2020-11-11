Специалисты «Вектора» нашли средство от коронавируса на основе березового гриба

Водный экстракт березового гриба чаги подавляет действие коронавируса. На его основе можно создать новый эффективный препарат для борьбы с инфекцией. К такому выводу пришли новосибирские ученые из центра «Вектор».

«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Ученые объяснили лечебные свойства чаги тем, что при тесном взаимодействии березы и гриба в нем появляется множество биологически активных компонентов. Среди них есть высокомолекулярные водорастворимые меланины птерины с цитостатическим действием, стероиды, полисахариды, органические кислоты и свободные фенолы. Этот гриб богат марганцем, который активирует ферменты.

Заведующая лабораторией микологии «Вектора» Тамара Теплякова проверила целительные свойства чаги на себе и членах своей семьи после того, как у них выявили COVID-19. Симптомы болезни исчезли через несколько дней. В «Векторе» еще с 2008 года изучают влияние сибирских грибов на вирусы.

В России сейчас применяют несколько препаратов для лечения COVID-19. Антибиотики для этого не подходят. Главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов предупредил об опасности самолечения лекарствами, которые предназначены для борьбы с бактериальными заболеваниями.