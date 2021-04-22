Греф предрек третью волну коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России, вероятно, будет. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил РБК.

«Ни одной стране не удалось ее избежать», — сказал Греф.

Глава Сбербанка указал на то, что всплеск заболеваемости всегда начинается, когда страна входит в температурный режим, способствующий распространению инфекции.

Очередная волна ковида, по мнению Грефа, будет не такой сильной, как прошлой осенью, и уж тем более весной. Решающую роль в этом сыграют темпы вакцинации населения.

«Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60-70 миллионов человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», — высказался он.

Греф рассказал, что много его знакомых прилетают из-за границы для того, чтобы сделать себе прививку «Спутником V», в том числе из Европы и США.

В самом Сбербанке, по его словам, он вакцинировался первый, хотя в последний раз делал прививку в детстве. Его примеру последовали другие члены руководства. Остальные сотрудники поначалу не проявляли большого желания, но потом многие тоже привились. Сейчас коллективный иммунитет в Сбербанке — это примерно половина сотрудников, среди них и те, кто вакцинировался, и те, кто переболел.

В МИД РФ ранее сообщили об интересе ВОЗ в широком применении вакцины «Спутник V».