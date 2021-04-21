МИД рассказал об интересе ВОЗ к «Спутнику V»

Во Всемирной организации здравоохранения дали высокую оценку вкладу РФ в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, в том числе по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник V».

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин 21 апреля встретился в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ. <…> Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины „Спутник-V“», — указано в публикации.

Интерес ВОЗ также касается и других препаратов для профилактики коронавирусной инфекции и их применения. В организации указали на необходимость содействия нуждающимся странам, «в том числе и по каналам международных механизмов».

На встрече российская сторона подтвердила свою приверженность «наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения».