Госпитализация с COVID-19 у невакцинированных в 29 раз превысила риски привитых

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проанализировали эпидемическую обстановку в Лос-Анджелесе и пришли к выводу, что непривитые американцы в 29 раз чаще попадают в больницу, чем вакцинированное население.

Всплеск госпитализаций эксперты связали с количеством непривитых взрослых. В опубликованном отчете сказано, что с 1 мая по 25 июля четвертая часть всех заражений приходится на вакцинированных американцев. Среди зараженных 71% был не привит, и 3% не успели поставить вторую прививку. То есть, риск вакцинированного человека по сравнению с непривитым оказаться в больнице в пять раз меньше.

Также выяснилось, что в мае эффективность прививки составляла 92%, в июле она снизилась до 66%. Этот факт связывают с распространением штамма «дельта».

Отчет о заражаемости взрослых американцев в Нью-Йорке по данным на конец июля показал снижение действенности прививки с 92 до 80%.

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса, в том числе, «дельту».