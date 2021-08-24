Центр Чумакова изменит вакцину «КовиВак» под новые штаммы

Вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса, в том числе «дельту». Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Да, безусловно», — ответил Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.

Он добавил, что специалистами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта».

Несколько дней назад стало известно, что вакцину от коронавируса «КовиВак» могут одобрить в Южной Корее. Препарат был зарегистрирован в феврале, он стал третьей российской вакциной после «Спутник V» и «ЭпиВакКороны».

Кроме «КовиВака» в России производят еще несколько вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Считается, что «КовиВак» менее реактогенен и способствует выработке меньшего количества антител.