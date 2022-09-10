Аппарат ИВЛ для лечения новорожденных могут зарегистрировать в России в 2024 году | 360°

Наука 10 сентября 2022, 08:14 Поделиться Telegram

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Viber Аппарат ИВЛ для лечения новорожденных могут зарегистрировать в России в 2024 году Холдинг «Швабе» решил приступить к регистрации аппарата ИВЛ для новорожденных в 2024 году freepik

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Холдинг «Швабе» госкорпорации 2Ростех» планирует начать регистрацию первого в России аппарата ИВЛ для жидкостного дыхания в 2024 году. Аппарат можно будет применять в лечении новорожденных, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Предполагается, что жидкостное дыхание обеспечит поступление кислорода и удаление углекислого газа из организма в случаях, когда искусственная вентиляция легких неэффективна. Также аппарат могут применять для ултрабыстрого снижения температуры тела — это позволит увеличить запас времени на необходимую пациенту терапию.

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Пока изделие на стадии научных исследований и разработки экспериментального образца.

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Над созданием аппарата работают специалисты Уральского оптико-механического завода имени Яламова, входящего в АО «Швабе», вместе с Фондом перспективных исследований и Центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

О запуске проекта по созданию технологии жидкостного дыхания заявили в 2016 году. Вначале аппарат планировали применять для спасения экипажей терпящих бедствие подводных лодок.

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