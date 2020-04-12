Вязьму в Смоленской области закрыли из-за коронавируса

Город Вязьма в Смоленской области закрыт из-за коронавируса. По предварительным данным, его обнаружили у 86 человек в доме престарелых.

Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, там проводят тотальную дезинфекцию. С 18:00 12 апреля до 30 апреля власти ограничили въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения для тех граждан, кто не имеет местной прописки. Это правило не распространяется на врачей, спасателей и сотрудником других ведомств, которые обеспечивают здоровье и безопасность жителей города. Однако при въезде туда им будут измерять температуру — если она выше 37 градусов, человека в город не пустят. Вместо этого его доставят в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай заражения коронавирусом. Однако есть подозрение, что COVID-19 могли заболеть еще 85 человек. Среди них как сотрудники, так и постояльцы дома-интерната.

По последней информации, всего в заведении проверили на коронавирус 306 человек. Это не все люди, которые живут и работают там, проверка продолжается. Всех, кому поставили предварительный диагноз, изолировали.

Отмечается, что часть сотрудников уже находится на режиме самоизоляции. Чтобы протестировать их на вирус, к ним домой выезжали специалисты для забора анализов. Придерживаться режима самоизоляции будет и персонал тех организаций, с которыми за последнее время сотрудничал дом-интернат. Их также проверят на коронавирус.

Агентство уточнило, что помощь в лечении заболевших окажут МЧС и Смоленский государственный медицинский университет. С зараженными и здоровыми работниками и постояльцами заведения станут работать разные врачи и медсестры, чтобы не допустить еще большего распространения вируса. С этой же целью интернат будут привозить еду, которую приготовили за его приделами. Кормить постояльцев и персонал будут из одноразовой посуды. По последней информации, в Смоленской области подтвердили 21 случай заражения новым типом коронавируса. В Вяземской ЦРБ готовы 28 коек для лечения таких пациентов. Сейчас там шесть аппаратов ИВЛ, но в ближайшее время их количество увеличат.