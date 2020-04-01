Региональные власти борются с коронавирусом не только разгоняя людей по домам, но и дезинфицируя города. В Челябинске на улицы вышла спецтехника и начала обработку перекисью водорода. Выглядит эффектно.

«В областном центре продолжается дезинфекция улично-дорожной сети города. Дороги обрабатывают 3% раствором перекиси водорода, согласно рекомендациям Роспотребнадзора в части профилактики распространения коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте администрации Челябинска.

Как пояснили Ura.ru в администрации, для дезинфекции используют специальную технику: АКПМ-ЗУ на базе УРАЛ-43206-1011, ТМГ-3А и другие машины. Работы на улицах города засняли на видео. На кадры попала машина, с установленным авиационным двигателем. Еще в колонне движутся пожарная машина и грузовик, груженный бочками с реагентом.

Челябинск обрабатывают уже второй день. Перекисью должны полить весь центр города и магистральные улицы во всех районах.

«Водителей просят не мешать работе спецтехники и не встраиваться в колонны. Отметим, что на санитарную обработку подрядчики направили часть комбинированных машин. Вся остальная техника и дорожные рабочие в штатном режиме продолжают уборку города», — подчеркнули в администрации.

Сейчас власти вводят различные меры для борьбы с коронавирусом. Людей отправляют в самоизоляцию, уже закрыли кафе, кинотеатры, парки и другие заведения. По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 2777 заболевших.