Голикова связала рост детской заболеваемости ковидом с самолечением

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей в России выросла в несколько раз. Это происходит из-за самолечения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом написало РИА «Новости».

Вице-премьер рассказала о ситуации с ковидом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

«Возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей», — сказала Голикова.

В России от коронавируса уже полностью привились 42,2 миллиона человек, рассказала Голикова. При этом 1,9 миллиона россиян уже ревакцинировались, добавила она. По словам зампреда правительства, чтобы достичь коллективного иммунитета, в России нужно вакцинировать еще 35,9 миллиона человек, а 7,6 миллиона привить повторно. Она отметила, что среди людей старше 65 лет привились пока только 40,5%.

Голикова также предупредила, что хотя сейчас в России в среднем фиксируют по 20 тысяч новых случаев заражения, это показатель может приблизиться к 30 тысячам. А рост заболеваемости с начала сентября составил почти 31%, отметила она.

За прошлые сутки в России зафиксировали новый рекорд по смертям от ковида — умерли 895 человек. Инфекцию выявили еще у 25 110 человек. Выздоровели 18 568 пациентов.