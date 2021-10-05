Новый рекорд по смертям от COVID-19 за сутки зафиксировали в России

За сутки в России коронавирус выявили у 25 110 человек, за это время из больниц выписались 18 568 пациентов, скончались — 895. Это новый рекорд по смертям.

Данные об этом опубликовал оперштаб. Всего в стране за время пандемии коронавирусом заразились 7 637 427 россиян, побороли болезнь 6 759 059, умерли — 211 696 пациентов. За этот период врачи сделали более 194 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве коронавирус нашли у 3827 жителей, из больниц за 24 часа выписали 2251 человека, погибли — 72.

В Санкт-Петербурге зараженных стало на 1894 человека больше, за сутки из городских больниц выписали 1567 пациентов, скончались — 58 жителей.

В Московской области врачи обнаружили коронавирус у 1788 жителей, за этот период выздоровели 1163 пациента, погибли --15.

В Чукотском автономном округе заразились еще 16 человек. На последнем месте в списке стоит Ненецкий автономный округ, где за сутки зафиксировали 12 новых случая коронавируса.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что наиболее опасным симптомом ковида является появление одышки. Наблюдение за частотой дыхания поможет выявить поражение легких.