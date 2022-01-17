Вирусолог: на пике новой вспышки СОVID-19 могут заболевать 100 тысяч человек в сутки

Более 100 тысяч заболевших могут фиксировать в России на пике новой вспышки коронавируса. Такое мнение высказал в разговоре с «360» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Превысит [85 тысяч случаев], потому что во всех странах, куда он пришел, пики выше в три-четыре раза. Вот и у нас, если мы возьмем на пике „дельты“ 40 тысяч в день и умножим на три, то будет больше 100 тысяч», — пояснил он.

По его словам, скорее всего, тяжесть заболевания, если речь идет о заражении «омикрон»-штаммом, будет легче, ведь об этом говорят данные из других стран.

«Поэтому я думаю, что нагрузка на госпитали будет примерно такая же, но максимальная», — добавил Чепурнов.

Он посоветовал защищаться от заражения с помощью ношения масок, соблюдения чистоты рук. Кроме того, можно защищать глаза очками.

Ранее американские ученые заявили, что пик заболеваемости может прийтись в России на 22 января, при этом по цифрам это будет видно к 5 февраля. Число зараженных за сутки, по их мнению, может составить более 80 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили более 30 тысяч заболевших ковидом. В последний раз такой показатель фиксировался в декабре 2021 года. Заболеваемость в стране начала расти на прошлой неделе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новой вспышки в РФ избежать не удастся.