Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Инфекцию у бывшего чемпиона UFC в легком весе обнаружили в Сингапуре, сообщил сайт Asian MMA.

Нурмагомедова с положительным результатом теста на коронавирус обязали пройти карантин. И сейчас 33-летний дагестанец якобы проходит его в одном из сингапурских отелей.

Нурмагомедов прибыл в Сингапур, чтобы посетить поединок Сайгида Изагахмаева, своего подопечного из Дагестана, который должен дебютировать в промоушене One Championship. У Изагахмаева в Сингапуре запланирован бой с американцем Джеймсом Накашимой. Поединок никто не отменял, но, судя по всему, россиянин останется без поддержки Хабиба.

Информация не подтверждена. Хабиб пока не делал никаких заявлений по этому поводу. О его состоянии в СМИ также не уточняется.

Ранее, 7 января, Нурмагомедов высказался о событиях в Казахстане, где в начале месяца в ряде городов прошли протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки. Хабиб признался, что переживает из-за ситуации в центральноазиатской стране.