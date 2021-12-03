Дополнительные деньги выделят в России на борьбу с «омикроном»

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 10 декабря выделить дополнительные денежные средства, чтобы бороться с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщило РИА «Новости».

Выделение денег должно идти вместе с общей разработкой плана действий по борьбе с вирусом. Ответственным назначен российский премьер Михаил Мишустин.

Россия запросила образцы нового штамма «омикрон», в скором времени они должны поступить в страну. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава уточнил, что образцы поступят не сразу — по его словам, для этого «нужно еще время», потому что образец «нужно вырастить». При этом Мурашко не сказал, в какое именно государство Россия направила запрос.

По мнению специалистов, «омикрон» может представлять существенную угрозу. Дело в том, что он распространяется гораздо быстрее других штаммов, а также содержит в себе большое количество мутаций. При этом в России пока не зафиксировали ни одного случая заражения новым штаммом.