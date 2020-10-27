Голикова объяснила, как избежать второго локдауна из-за COVID-19

Россия сможет избежать повторной самоизоляции, только принимая меры по обеспечению безопасности граждан. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают», — привело РИА «Новости» слова Голиковой.

Вице-премьер добавила, что в стране необходимо своевременно оказывать населению медицинскую помощь. Кроме того, важно вовремя осуществлять профилактические мероприятия. По словам Голиковой, негативную ситуацию лучше предотвратить, чем потом бороться с ее последствиями.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что соблюдение мер безопасности не гарантирует прекращение пандемии. По его словам, распространение инфекции остановится, когда иммунная прослойка достигнет 60–70%.

Всего в России зафиксировано 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились от COVID-19 уже 1 158 940 человек. Умерли после заражения 25 589 пациентов.