Врач сделал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в России

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что стабилизация эпидемиологической картины ожидается в ноябре. После этого может наступить некоторая передышка, но это произойдет только при сохранении уже введенных ограничений. Она допустила, что ситуация может обостриться в феврале–марте.

По мнению Жемчугова, соблюдение мер безопасности не гарантирует прекращение пандемии. Улучшения показателей стоит ждать, когда большая часть жителей страны переболеет вирусом.

«Без сомнения, пандемия остановится, когда иммунная прослойка достигнет 60–70%. Там, где останутся не переболевшие, туда вирус все равно придет, все переболеют, это при условии отсутствия вакцинации. Все ограничительные меры не могут окончательно остановить вирус в таком режиме, как они применяются», — подчеркнул иммунолог.

Он добавил, что при наличии вакцины будет реально защищать пациентов как от первичного, так и от повторного заболевания.