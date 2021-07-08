Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости ковидом

За последнюю неделю в России увеличились темпы вакцинации от коронавируса. При этом в Дагестане наблюдается «пугающий» уровень заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан. Коллеги заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сообщила Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, власти республики заверили, что справятся с ситуацией. Несмотря на это, представители кабмина все еще обеспокоены цифрами новых случаев коронавируса.

Сейчас лидерами по темпам проведения вакцинации являются Чечня, Москва и Подмосковье. Большое количество прививок также делают в Краснодарском крае, Тульской, Сахалинской и Кемеровской областях.

Ранее Голикова отметила, что первым компонентом препарата привились уже 27 миллионов россиян. Оба укола сделали 18,5 миллиона человек.