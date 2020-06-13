Голикова назвала лаборатории-лидеры по разработке вакцины от коронавируса
На первом месте идет институт Гамалеи. Они разрабатывают одну вакцину. Регистрация их препарата намечена на август.
«Промышленное производство, которое они для себя предполагают, — сентябрь», — уточнила вице-премьер.
Государственный научный центр «Вектор» ведет работу над созданием сразу шести вакцин. Первый препарат также планируется зарегистрировать в августе.
Еще шесть вакцин разрабатывают в Санкт-Петербургском институте ФМБА. Запустить промышленное производство они планируют в декабре.
«Мы рассчитываем, что они справятся, у них все получится и мы будем иметь эффективный и безопасный продукт», — заявила Татьяна Голикова.
Ранее о том, что на российском фармацевтическом рынке появится сразу несколько вакцин от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что у каждого препарата будет свой период защиты. По каждому из них будут вести наблюдения по тому, как долго по времени они смогут поддерживать иммунитет к возбудителю инфекции.