Голикова назвала лаборатории-лидеры по разработке вакцины от коронавируса

Разработкой‌ ‌вакцины‌ ‌для‌ ‌профилактики‌ ‌коронавируса‌ ‌занимаются‌ ‌10‌ ‌государственных‌ ‌учреждений‌ ‌и‌ ‌несколько‌ ‌коммерческих‌ ‌структур.‌ ‌Но‌ ‌только‌ ‌три‌ ‌федеральных‌ ‌института‌ ‌заявили‌ ‌о‌ ‌том, ‌‌что‌ ‌промышленное‌ ‌производство‌ ‌препарата‌ ‌они‌ ‌могут‌ ‌начать‌ ‌в‌ ‌этом‌ ‌году.‌ Подробности рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

На первом месте идет институт Гамалеи. Они разрабатывают одну вакцину. Регистрация их препарата намечена на август.

«Промышленное производство, которое они для себя предполагают, — сентябрь», — уточнила вице-премьер.

Государственный научный центр «Вектор» ведет работу над созданием сразу шести вакцин. Первый препарат также планируется зарегистрировать в августе.

Еще шесть вакцин разрабатывают в Санкт-Петербургском институте ФМБА. Запустить промышленное производство они планируют в декабре.

«Мы рассчитываем, что они справятся, у них все получится и мы будем иметь эффективный и безопасный продукт», — заявила Татьяна Голикова.

Ранее о том, что на российском фармацевтическом рынке появится сразу несколько вакцин от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что у каждого препарата будет свой период защиты. По каждому из них будут вести наблюдения по тому, как долго по времени они смогут поддерживать иммунитет к возбудителю инфекции.