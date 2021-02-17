Главврач Коммунарки объяснил слушателям ClubHouse необходимость масок

Привиться от коронавируса, не отказываться от масок и соблюдать социальную дистанцию призвал слушателей онлайн-дискуссии в ClubHouse главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщил ТАСС.

Проценко объяснил, что это пока единственный способ уберечь своих близких и окружающих людей от коронавируса.

Он рассказал, что в первые четыре месяца во время первой волны ему приходилось постоянно находится в клинике. Все это время он думал о том, как не заразить свою семью и родителей.

«Берегите близких. А как можно сберечь? Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться — все, что я могу в итоге сказать», — подчеркнул Проценко.

Он уточнил, что средства индивидуальной защиты нужно носить всем, даже тем, кто получил прививку.

«Это мера такой социальной ответственности и уважения к людям, которые находятся рядом с вами ближе, чем 1,5 метра. Вы показываете тем самым свое уважение — это абсолютно моя позиция не медицинская, а человеческая», — сказал главврач Коммунарки.

Слушателями выступления Дениса Проценко и второго участника, заведующего отделением анестезиологии-реанимации медико-хирургического центра имени Пирогова Бориса Теплых стали более тысячи человек. Беседа о будущем COVID-19 продолжалась более часа.

В конце декабря 2020 года, Денис Проценко не исключил прихода третьей волны пандемии. Он пояснил, что так происходило с азиатским гриппом и испанкой. При этом он отметил, что новый рост случаев заболеваний, если он наступит, пройдет намного легче, чем первые два. Врачи уже научились определять, кто может перенести инфекцию на дому, а кому потребуется госпитализация.