Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

Гриппоподобные симптомы могут появиться у тех, кто получил вакцину от коронавируса. Побочные эффекты от препарата проявляются обычно в первые дни.

Они могут сохраняться в течение суток с момента введения прививки. Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала призвала не бояться побочных эввектов.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — подчеркнула Драпкина.

Главный терапевт Минздрава отметила, что редко у людей после вакцинации поднимается температура выше 39 градусов, но чаще до 38. Для снижения высокой температуры нужно принять таблетку парацетамола. Если температура ниже, то сбивать не стоит, табетку можно выпить только в том случае, если она тяжело переносится.

Вызывать врача на дом или идти в поликлиннику не стоит, симптомы проходят быстро, отметила Драпкина.