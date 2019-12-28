    28 декабря 2019, 10:39

    Главный нарколог России рассказал, сколько можно выпить на Новый год

    Андрей Иванов

    Главный нарколог России Евгений Брюн разрешил россиянам выпить во время новогоднего застолья пару бокалов дорогого вина. Он также дал совет по выбору напитка.

    «Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от тысячи рублей», — привел «Интерфакс» слова Брюна. Нарколог добавил, что облегчить выбор вина для новогоднего стола помогут специальные приложения, которых сейчас в избытке.

    Он рекомендовал покупать чилийское и аргентинское вино, так как Франция перенесла свои виноградники в Латинскую Америку еще до пожара в XIX веке, который практически уничтожил весь виноград в стране. Врач подчеркнул, что употребление алкоголя надо обязательно чередоваться с активностью.

    Ранее Брюн рассказал о смертельной опасности употребления алкоголя вместе с лекарствами. Так, например, аспирин в сочетании со спиртным может вызвать кровотечение, а прием антигистаминных средств вместе с алкоголем приведет к расстройству сознания.