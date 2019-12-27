Нарколог предупредил об опасности приема таблеток после спиртных напитков

По словам специалиста, после алкоголя категорически не рекомендуется употреблять аспирин, так как он снижает свертываемость крови.

«Ацетилсалициловая кислота (аспирин — прим. ред.) — достаточно непростой препарат: он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать», — пояснил Брюн.

«Известия» рассказали, что к расстройству сознания и утрате контроля могут привести антигистаминные и психофармакологические препараты вкупе со спиртным. «Веселящие напитки» с транквилизаторами также не стоит мешать. В противном случае может случиться неконтролируемое алкогольное опьянение с агрессией.