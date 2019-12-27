Нарколог предупредил об опасности приема таблеток после спиртных напитков
Нарколог Евгений Брюн разъяснил РИА «Новостям», что большую часть лекарственных препаратов запрещено сочетать со спиртными напитками.
По словам специалиста, после алкоголя категорически не рекомендуется употреблять аспирин, так как он снижает свертываемость крови.
«Ацетилсалициловая кислота (аспирин — прим. ред.) — достаточно непростой препарат: он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать», — пояснил Брюн.
«Известия» рассказали, что к расстройству сознания и утрате контроля могут привести антигистаминные и психофармакологические препараты вкупе со спиртным. «Веселящие напитки» с транквилизаторами также не стоит мешать. В противном случае может случиться неконтролируемое алкогольное опьянение с агрессией.