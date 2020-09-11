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    11 сентября 2020, 11:13

    Главный нарколог Минздрава назвал средний возраст алкоголиков

    Александра Ломейко

    Алкогольной зависимости подвержены в основном россияне от 30 до 50 лет. Спиваются люди довольно долго: на это требуется 5-10 лет, отсюда и пик проблем со спиртным.
    Главный нарколог Минздрава назвал средний возраст алкоголиков

    Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заметил в беседе с РИА «Новости», что злоупотребление алкоголем формируется много лет.

    «Пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50», — сказал он.

    Нарколог добавил, что на этот возраст приходится основная масса алкоголиков.

    Женщинам, по данным наркологов, требуется меньше времени, чтобы пристраститься к алкоголю. Они спиваются за срок от трех до пяти лет. У мужчин алкоголизм становится хроническим за 10-15 лет и лечится легче, чем женский. Но к врачам представители сильного пола обращаются реже.

    По данным Минздрава РФ, за прошедшие 15 лет уровень алкоголизма в стране снизился втрое. В числе наиболее проблемных регионов — Чукотка, Ненецкий автономный округ и Пензенская область. Меньше всего алкоголиков в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

    Новости SMI.FM