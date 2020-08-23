Нарколог объяснил, за сколько лет мужчины и женщины становятся алкоголиками

По данным специалистов, на лечение женского алкоголизма уходит больше времени. Однако женщины чаще мужчин обращаются за помощью к врачам, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Ранее Минздрав России сообщил, что в целом по стране за прошедшие 15 лет уровень алкоголизма снизился в три раза. Самым проблемным российским регионом по уровню алкоголизма является Чукотка. В 2019 году там выявили 275,9 случая синдрома зависимости от алкоголя и психического расстройства на фоне употребления спиртного на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с показателем 141,5 случая и Пензенская область — 123,5 случая. Меньше всего алкоголиков в Ингушетии (0,4 случая), в Чечне (2,1 случая) и Дагестане (10,1 случая).