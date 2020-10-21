Главный инфекционист России передумал называть перчатки «избыточной мерой» против COVID-19

Главный инфекционист Минздрава объяснил свои слова про «избыточность» перчаток во время пандемии. Он пояснил, что эти средства эффективно защищают от заражения при правильном использовании. Но только одноразовые — матерчатые изделия, которые используются по несколько раз, не помогут, а лишь усилят риск заражения.

Об этом сообщил РИА «Новости» главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Он отметил, что при правильном использовании и перчатки, и кожные антисептики обладают одинаковым профилактическим эффектом. Однако нельзя забывать, что перчатки можно использовать одноразово.

«Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию — мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки», — пояснил он.

Главный инфекционист подчеркнул, что перчатки нужно надевать перед входом в общественные места — где бывает много людей, и есть поверхности, к которым необходимо прикасаться: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Все это может быть источником инфекции, а перчатки помогут от нее защититься.

При этом нельзя касаться кожи руками, когда на них надеты перчатки. Особенно важно не трогать лицо, слизистые, нос, уши или глаза, потому что на поверхности перчаток может находится возбудитель коронавирусной инфекции, который таким образом попадет в организм. Чуланов отметил, что их, как и руки, можно обрабатывать кожным антисептиком.

Чуланов напомнил и о том, как правильно снимать перчатки после использования. Зараженные поверхности должны оказаться внутри — для этого нужно потянуть за манжет одной рукой и вывернуть перчатку наизнанку.

Ранее Владимир Чуланов назвал перчатки «избыточной» мерой против коронавируса. Он отметил, что жители неправильно их используют: перчатками продолжают касаться лица и поверхностей, после снятия носят их в кармане, а затем надевают повторно, а также неправильно утилизируют.

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