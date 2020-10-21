Главный инфекционист России назвал перчатки «избыточной» мерой против коронавируса
По мнению эксперта, гораздо эффективнее постоянно обрабатывать руки антисептиком, передает «Интерфакс». Также профессор рассказал, что заражение вирусом происходит воздушно-капельным путем и только в 10% — это контактный путь.
«С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сообщил он.
А вот ношение перчаток инфекционист считает «избыточной мерой». Особенно это касается матерчатых перчаток. Кроме того, Чуланов подчеркнул, что маски должны носить все в обязательном порядке. Только в таком случае «сможем сдерживать эпидемическую ситуацию».
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