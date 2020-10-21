Главный инфекционист России назвал перчатки «избыточной» мерой против коронавируса

Оказалось, что перчатки — неэффективная мера в борьбе с коронавирусом. Все дело в их эксплуатации: перчатками все равно касаются лица и поверхностей, потом носят их в кармане и неправильно утилизируют. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По мнению эксперта, гораздо эффективнее постоянно обрабатывать руки антисептиком, передает «Интерфакс». Также профессор рассказал, что заражение вирусом происходит воздушно-капельным путем и только в 10% — это контактный путь.

«С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сообщил он.

А вот ношение перчаток инфекционист считает «избыточной мерой». Особенно это касается матерчатых перчаток. Кроме того, Чуланов подчеркнул, что маски должны носить все в обязательном порядке. Только в таком случае «сможем сдерживать эпидемическую ситуацию».

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