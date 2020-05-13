Глава РФПИ рассказал об успешных испытаниях лекарства от коронавируса

«Согласно получаемым данным, 60% пациентов из 40 человек, принимавших „Фавипиравир“, имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии, это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии», — заявил он.

По его словам, такого же результата по сокращению срока течения заболевания добились китайские специалисты.

Дмитриев заявил, что клинические испытания завершатся к концу мая, после чего можно регистрировать препарат и начать его применять по всей стране. По его словам, все производственные мощности и реагенты уже подготовлены.

Сейчас клинические исследования проводятся в шести ведущих медицинских центрах Москвы, Смоленска.

«Фавипиравир» — это созданный в Японии противовирусный препарат. Изначально власти страны одобрили его в качестве лекарства от гриппа. Однако особой популярности в стране он не получил, а после правительство отложило на неопределенный срок выдачу постоянной лицензии. С марта 2020 года лекарство начали использовать в Китае для лечения пациентов с COVID-19.