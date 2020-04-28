Препарат «Фавипиравир» испытают в России. В Японии его назвали эффективным при лечении COVID-19

По данным Минздрава, препарат будут исследовать на эффективность и безопасность. «Фавипиравир» — это противовирусное лекарство против различных типов РНК-вирусов. Он помогает бороться с тяжелыми инфекциями, вызванными высокой вирусной нагрузкой.

Ранее его одобрили в Японии как препарат против гриппа. Китайские ученые установили, что «Фавипиравир» помогает при лечении пациентов с COVID-19.

В России начали испытания пяти препаратов против нового вируса. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже есть первые положительные результаты. По его словам, сейчас необходимо ускорить процесс производства и регистрации эффективных лекарств.

Ситуация с распространением 2019-nCoV в России пока остается нестабильной. За минувшие сутки медики выявили еще 6411 случаев заражения. Всего в РФ сейчас 93 558 инфицированных. От COVID-19 умерли 867 человек.