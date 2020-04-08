Резкий рост импорта чеснока и имбиря зафиксировали в России

В Россию в больших количествах стали ввозить продукцию, на которую совсем недавно наблюдался особый ажиотаж. Жители страны во время пандемии коронавируса начали скупать имбирь, чеснок и лимоны. Страны-импортеры увеличили поставки этих продуктов в разы.

Импорт чеснока увеличился вдвое, а поставки имбиря из-за границы подскочили сразу в 12 раз. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно данным электронной системы ведомства, за первые шесть дней апреля в Россию ввезли 2,4 тысячи тонн свежего имбиря. Тогда как в прошлом году в эти же даты импорт составил всего 203 тонны. Главный импортер имбиря — Китай, страна нарастила объемы поставок с 80% до 100%.

Что касается популярного в эти дни чеснока, то объемы достигли 2,5 тысячи тонн с 1 по 6 апреля. Основные поставщики — Китай, Египет и Иран.

Резкого роста поставок лимонов специалисты не заметили. Увеличился импорт из Турции, но Китай из-за коронавируса сбавил обороты и уменьшил объемы поставок цитрусовых в Россию.

Ранее в Генпрокуратуре заинтересовались высокими ценами на имбирь, лимоны и чеснок. Тогда рост стоимости связывали как раз с недостаточным импортом в Россию.