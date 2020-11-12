Студентов медвузов привлекут для помощи больным COVID-19

Согласно тексту документа, регионы должны выделить отдельные медицинские бригады, которые будут выезжать к пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии и с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией. Врачи будут брать биоматериалы на анализ, а также госпитализировать больных в случае необходимости.

Для формирования таких бригад разрешается привлекать студентов медицинских вузов, окончивших три курса. Также можно привлекать учащихся медицинских колледжей, окончивших два курса по специальности «сестринское дело». Все они пройдут кратковременные курсы сроком не менее 36 часов. Студентов зачислят на должности среднего медицинского персонала.

Накануне Минздрав России внес изменения в приказ об оказании медицинской помощи. Так, пациенты с нетяжелой формой коронавирусной инфекции могут лечиться дома. Заслуженный врач России Михаил Каган объяснил, что это поможет перераспределить силы специалистов, которых не хватает в регионах. Кроме того, это позволит сохранить большое количество коек для тяжелых пациентов.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 32 032 пациента.