Глава Минздрава Мурашко: длинным ковидом можно болеть до 9 месяцев

Так называемый долгий ковид может длиться от полугода до девяти месяцев. Переболевшие сталкиваются с неврологическими проблемами и сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма», — приводит ТАСС слова министра.

Мурашко во время селекторного совещания с регионами отметил, что у пациентов выявляют неврологические и когнитивные расстройства: проблемы с памятью, быструю утомляемость, плохую работу сердечно-сосудистой системы, легких и опорно-двигательного аппарата. Ранее глава здравоохранительного ведомства рассказал о повышенном риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19.

Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с «360» объяснил, что опасность сохраняется в течение полугода из-за особенности антител, которые вырабатываются в период заражения.