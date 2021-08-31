Невролог Хорошев объяснил высокий риск смерти в течение полугода после ковида

Высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19 сохраняется в течение полугода из-за особенности антител, которые вырабатываются в период заражения. Об этом «360» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Есть эффект, который называется антителозависимое усиление реакции (АЗУР). <…> Эффект этот проявляется не только с коронавирусом, но и с некоторыми другими типами вирусов. <…> Допустим, мы получили в организме человека антитело против вируса. Он мутировал, а коронавирус, по нынешним наблюдениям, один из самых быстромутирующих вирусов. <…> Антитело, которое было сформировано против вируса полуторагодовой давности, оно не будет эффективно работать против нового вируса», — объяснил собеседник.

По словам Хорошева, антитело должно действовать на коронавирус как гарпун, но действует как вантуз — просто приклеивается к нему. SARS-CoV-2 использует эту возможность, чтобы подобраться к клетке. Вот почему антитела после болезни не могут как следует защитить от повторного заражения и возможной смерти.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал в телевизионном эфире о высоком риске смерти после выздоровления от ковида в течение шести месяцев. Он подчеркнул, что особенно это касается людей старшего возраста.

По данным оперштаба, за сутки российские медики выявили 17 813 новых случаев болезни. С марта прошлого года в России зафиксировали 6 918 965 случаев заражения коронавирусом. Умерли 183 224 человека.