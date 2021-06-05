Билета на «Нашествие» будет недостаточно. Еще нужна прививка или ПЦР-тест

Организаторы «Нашествия» объявили, что пустят на музыкальный фестиваль только тех, кто сделает прививку от коронавируса или предоставит отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщили на странице мероприятия в Facebook.

«Нашествие» в этом году действительно станет приключением, похожим на перелет в другую страну. На фестиваль пустят только тех, у кого будет при себе паспорт вакцинированного, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Организаторы объяснили свое решение тем, что хотят провести фестиваль максимально безопасно как для зрителей, так и для выступающих. Поэтому «Нашествие» пройдет под лозунгом «COVID-free».

«Да! Это определенное неудобство для всех, но пережить „Нашествие-2021“ без последствий — это гораздо важнее», — написали организаторы.

Рок-фестиваль пройдет с 30 июля по 1 августа вблизи деревни Глазово-2 в подмосковном Серпухове. На сцене выступят более 80 музыкантов, среди которых группы «Сплин», «Алиса», «7Б», Lumen, «Наив», «Слот», «Мельница».

В прошлом году «Нашествие» не состоялось из-за пандемии. Но все билеты остались действительны.

Лидер группы «Ундервуд» Максим Кучеренко ранее рассказал, какие вещи каждый год берет на фестиваль.