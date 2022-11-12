12 ноября 2022, 21:22
Глава Минфина допустил создание глобального санитарного щита
Силуанов: можно создать глобальный санитарный щит для борьбы с угрозами здравоохранения
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на глобальном уровне можно создать санитарный щит для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. Об этом он сказал во время встречи с министрами финансов и здравоохранения стран G20.
На совместной встрече Силуанов поделился с коллегам опытом разработки системы быстрого реагирования на различные пандемии. Ее создали в России в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Он включает в себя ускоренную разработку тест-систем и вакцин, а также системы оперативной диагностики инфекционных заболеваний.
Реклама
«Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне», — отметил министр.
Реклама
По его словам, главную роль в глобальной системе здравоохранения должна продолжить выполнять Всемирная организация здравоохранения. В связи с этим нельзя допустить фрагментации этой системы. Еще Силуанов подчеркнул важность взаимодействия в сфере здравоохранения, так как в отдельно взятой стране нельзя обеспечить эпидемическую безопасность.
Ранее глава Курчатовского института Михаил Ковальчук предупредил, что человечеству придется столкнуться с ростом смертности от коронавируса до 90%.
Минфин РФ
Россия
Реклама
Реклама