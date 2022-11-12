Здоровье 12 ноября 2022, 02:31 «Все на этом закончится». Человечеству предрекли гибель от нового варианта коронавируса Глава Курчатовского института Ковальчук предрек рост смертности от коронавируса до 90% Unsplash

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Человечество в будущем столкнется с ростом смертности от коронавируса до 90%. Об этом предупредил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его процитировал ТАСС.

«Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет ковид со смертностью в 90%, где из 10 заболевших девять умрут, и на этом закончится все. <…> Биоопасность стала главной», — заявил ученый.

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О распространении коронавируса он заговорил во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2022. По словам Ковальчука, вторым вызовом для мира станут киберугрозы. Но с ними можно будет бороться с помощью выключения «рубильника», чего нельзя сказать о биологической безопасности.

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Как подчеркнул президент центра, США окружили Россию биолабораториями. Американские специалисты научились делать эндемичные вирусы, которые губят скот и наносят вред сельскому хозяйству. В качестве примера Ковальчук привел африканскую чуму свиней. Он призвал людей быть готовыми к новым вызовам.