Глава Башкортостана заявил о переводе беременных сотрудниц на удаленку

«Я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация», — процитировал его сайт NEWS.ru.

Он пояснил, что такие меры необходимы для рождения здорового поколения. Кроме этого, Хабиров потребовал, чтобы Минфин выделял деньги на борьбу с COVID-19 по первой просьбе Минздрава.

По последней информации, в Башкирии зарегистрировано 9,8 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В целом по нашей стране заразились 1,3 миллиона человек. За все время пандемии выздоровели более одного миллиона пациентов. Скончались 24,1 тысячи инфицированных.

Накануне из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями власти Тюменской области приостановили оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Также принято решение ввести ограничения и в стационарах.