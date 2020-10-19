Тюменская область приостановила оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями власти Тюменской области приостановили оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в департамента здравоохранения региона.

«Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене», — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы учреждения.

Также принято решение ввести ограничения и в стационарах. Там перенесут на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций.

Исключения будут составлять особые случаи, где нельзя переносить сроки. Это касается отделений онкологии, кардиологии и травматологии. В них продолжат оказывать помощь и в плановом, и в экстренном случае.

Когда точно возобновится оказание плановой медпомощи — неизвестно. Все будет зависеть от обстановки с коронавирусом в области. В октябре, помимо роста случаев заболеваемости внебольничными пневмониями, еще 30% медработников нетрудоспособны, отметили в департаменте.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предположил, что в столице могут ввести регистрацию по QR-коду для посетителей магазинов и салонов.