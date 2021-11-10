Гинцбург рассказал, заменят ли «Спутник V» на назальный препарат

В России рассматривают возможность использовать назальную вакцину от коронавируса вместо прививки. Окончательное решение специалисты примут по результатам клинических исследований.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул в беседе с РИА «Новости», что однозначного ответа по вопросу пока нет.

«В ходе клинических исследований <…> один из вопросов, которые будут решаться, <…> будет тот, который вы сейчас мне задали», — ответил он на вопрос о вероятной замене назальной вакцины против COVID-19 на прививку или использовании в качестве дополнения к ней.

Гинцбург добавил, что необходимое разрешение для исследований разработанной НИЦ имени Гамалеи назальной вакцины уже получено. Минздрав одобрил их еще в середине октября.

Отличительной особенностью назальной вакцины ранее назвали ее способность вырабатывать иммуноглобулины класса А. Такой вид препарата может подойти и для ревакцинации.