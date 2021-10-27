Гинцбург рассказал, когда можно ожидать регистрацию детской вакцины от коронавируса

Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас, по его словам, проводится фармакоэкспертиза.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

До этого российский Минздрав получил от центра имени Гамалеи пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Если препарат получит одобрение, то вакцинация им будет добровольной. Как сообщал агентству помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.

Ранее Гинцбург сообщал, что во время клинических исследований ученые выявили незначительные побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков — это повышение температуры до 37,2-37,3 градуса.