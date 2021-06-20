Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся, избегать перегрева

Избегать перегрева в жару нужно не только тем, кто привился от коронавируса, но и все остальным россиянам. Об этом сказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также рассказал, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет. Главное — избегать длительных заплывов.

«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — передал ТАСС его слова.

Гинцбург добавил, что всем гипертоникам и диабетикам надо быть аккуратным, потому что на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, подчеркнул эксперт.

Ранее он сообщил, что дефицит глюкозы в организме, вызванный длительными физическими нагрузками, может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от коронавируса. Александр Гинцбург добавил, что вакцинироваться нельзя в остром состоянии любого заболевания, уточнило радио «Комсомольская правда».